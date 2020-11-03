Началось серийное производство двигателя для вертолета Ми-28НМ

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») приступила к серийному производству двигателя ВК-2500П, который будет устанавливаться на новейшие ударные вертолеты Ми-28НМ. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе «Ростеха» со ссылкой на исполнительного директора «ОДК-Климов» Александра Ватагина.

«По своим техническим возможностям и эксплуатационным качествам ВК-2500П соответствует наиболее современным требованиям, предъявляемым к вертолетным двигателям. В настоящее время мы уже приступили к сборке первых серийных образцов», - приводит пресс-служба его слова.

В пресс-службе Ростеха напомнили, что ОДК успешно завершила стендовые испытания нового двигателя.

Основным отличием ВК-2500П от базового ВК-2500 является модернизированная система автоматического управления (САУ), которая снижает трудоемкость технического обслуживания, повышает безопасность полетов и улучшает технические характеристики силовой установки.

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Мощность двигателя на чрезвычайном режиме повышена с 2700 до 2800 л.с, на взлетном режиме – с 2400 до 2500 л.с. Ресурс до первого капитального ремонта увеличен с 2000 до 3000 час/циклов.

Ми-28НМ - дальнейшее развитие вертолета Ми-28Н «Ночной охотник». Вертолет получил надвтулочную РЛС, двойное управление из кабины летчика и летчика-оператора, ракету «Хризантема-В».

Кроме того, специально для этого вертолета создана легкая многоцелевая управляемая ракета, которая позволяет уничтожать технику без захода в зону противодействия ПВО.

Кроме того, для данной машины создается легкая многоцелевая управляемая ракета, которая позволит ему уничтожать все виды целей, которые определены для армейской авиации вне зоны действия любой войсковой ПВО.