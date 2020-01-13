Перевооружение на экипировку «Ратник» завершается в общевойсковой армии ЗВО

20-я общевойсковая армия Западного военного округа завершает перевооружение на боевую экипировку «Ратник». Об этом сообщает пресс-служба округа.

«Более 80% устаревших моделей бронежилетов заменили на средства индивидуальной защиты нового типа боевой экипировки "Ратник" в воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа», - говорится в сообщении пресс-службы округа.

В нем также подчеркнуто, что военнослужащие армии получили средства индивидуальной защиты боевой экипировки «Ратник»: тактический шлем, керамический бронежилет с бронепанелями пятого и шестого классов защиты, которые выдерживают попадание пули из снайперской винтовки Драгунова, активные наушники, тактические очки и перчатки, щитки для локтевых и коленных суставов.

Главная цель создания «Ратника» – повышение боевой эффективности и выживаемости на поле боя отдельно взятого солдата. Это достигается путем применения специальных материалов, систем навигации и ночного видения, отслеживания психофизиологического состояния военнослужащего.

Впервые перспективную экипировку показали на авиасалоне МАКС-2011, а испытания состоялись годом позже на полигоне Алабино. «Ратник» разрабатывался на основе экипировки «Бармица». В начале 2015 года первые образцы поступили в Вооруженные Силы РФ. Экипировкой были полностью оснащены соединения спецназа Центрального военного округа, позже – снайперы российской военной базы в Армении и морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Ежегодно ВС России получают по 50 тысяч комплектов экипировки.