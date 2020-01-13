Танковая дивизия на Урале усилится модернизированными Т-72Б3М

Танковая дивизия, которая дислоцируется в Челябинской области, получит в этом году три десятка модернизированных танков Т-72Б3М. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа.

«Экипажи танковых подразделений смогут освоить новейшую боевую технику в ходе занятий по вождению и боевых стрельб, которые состоятся сразу после ее прибытия в соединения и воинские части», - уточняется в сообщении.

Т-72Б3М является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик. В частности, на танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Также была усилена защита танка. На него установили решетчатые экраны, защищающие от кумулятивных боеприпасов, и динамическую защиту «Реликт».