Один из создателей ядерного щита РФ Юрий Соломонов отмечает 75 лет

Один из создателей ядерного щита нашей страны Юрий Соломонов75-летие отмечает сегодня 75-летия. Под его руководством был разработан целый ряд ракетных комплексов - «Тополь-М», «Ярс», «Булава».

Всего на его счету более двухсот различных изобретений. В Московский институт теплотехники он пришел инженером еще в 1971 году. Участвовал в создании баллистической ракеты «Пионер» и космической ракеты «Старт».

В 1997 году Соломонов возглавил предприятие и руководил им в самый трудный период сокращения ядерных сил страны. В итоге он не просто спас институт, но и создал целую ракетостроительную корпорацию, сегодня она насчитывает более 800 предприятий.