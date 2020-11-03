Один из создателей ядерного щита РФ Юрий Соломонов отмечает 75 лет
Соломонов участвовал в создании баллистической ракеты (МБР) средней дальности «Пионер», МБР «Тополь», космической ракеты «Старт».
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Один из создателей ядерного щита нашей страны Юрий Соломонов75-летие отмечает сегодня 75-летия. Под его руководством был разработан целый ряд ракетных комплексов - «Тополь-М», «Ярс», «Булава».
Всего на его счету более двухсот различных изобретений. В Московский институт теплотехники он пришел инженером еще в 1971 году. Участвовал в создании баллистической ракеты «Пионер» и космической ракеты «Старт».
В 1997 году Соломонов возглавил предприятие и руководил им в самый трудный период сокращения ядерных сил страны. В итоге он не просто спас институт, но и создал целую ракетостроительную корпорацию, сегодня она насчитывает более 800 предприятий.