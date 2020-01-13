Центральный военный округ получит четыре комплекса С-400 «Триумф»

Четыре комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» поступят на вооружение Центрального военного округа в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО со ссылкой на командующего войсками округа Александра Лапина.

«Перевооружение на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" двух полков позволит значительно усилить противовоздушную оборону Поволжья и Урала», - отметил Лапин.

Лапин подчеркнул, что в 2019 году войска ЦВО получат также 19 летательных аппаратов, 10 радиолокационных станций, 145 единиц бронетанкового вооружения и техники.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут.