Разработчик Ка-52 планирует заключить новый контракт с Минобороны РФ

Арсеньевская авиационная компания (ААК) «Прогресс», где собираются Ка-52 «Аллигатор», передала российской армии ударные вертолеты в установленные сроки и планирует в 2020 году заключить с Минобороны РФ новый контракт, сообщил директор предприятия Юрий Денисенко.

«В 2020 мы должны заключить новый контракт с военным ведомством. Для этого нам необходимо создать новые технические условия, запустить государственные совместные испытания, закончить их в 2021 году и получить новый модернизированный вертолет. Однако нам предстоит проводить модернизацию не только винтокрылых машин, изготавливаемых в рамках гособоронзаказа, но и нашего экспортного варианта, чтобы выйти на рынки военно-технического сотрудничества в новом облике», - рассказал директор ААК «Прогресс» Юрий Денисенко.

Сегодня на «Прогрессе» вертолет проходит модернизацию с учетом опыта его боевого применения.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина.

«Аллигатор» - единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя.

К минусам можно отнести увеличение лобового сопротивления, а кроме того, большую уязвимость лопастей несущих винтов. Учитывая, что в ударный вертолет чаще всего стреляют снизу из стрелкового оружия, большее количество лопастей увеличивает шансы на то, что противник сможет в них попасть.

Поэтому лопасти Ка-52 имеют усиленную конструкцию, которая выдерживает попадание снарядов калибра до 12 мм.

Пилоты в Ка-52 сидят рядом друг с другом, что упрощает коммуникацию между ними, что особенно важно при использовании вертолета в качестве командной машины.