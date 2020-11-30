Огненный «Лотос»: кадры испытаний новой десантной самоходки

Авиадесантируемая самоходная артиллерийская установка «Лотос», разработанная в ЦНИИточмаш (входит в Ростех) для ВДВ на шасси боевой машины десанта БМД-4М, завершила приемо-сдаточные испытания. Кадры испытаний публикует «Звезда».

«Лотос» имеет массу не более 18 тонн, максимальную скорость - 70 км/ч, мощность двигателя - 450 л. с., запас хода - не менее 500 км. Боевой расчет состоит из четырех человек. Дальность стрельбы - до 13 км.

Самоходное артиллерийское орудие оснащено боевым отделением со 120-мм орудием с высокой степенью автоматизации операций подготовки и ведения стрельбы.