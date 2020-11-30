Новый водолазный катер «Павел Симонов» вошел в состав Беломорской военно-морской базы

На новом рейдовом водолазном катере «Павел Симонов» подняли флаг аварийно-спасательной службы ВМФ, сообщает пресс-служба Северного флота. Судно зачислили в состав Беломорской военно-морской базы.

Как сообщает пресс-служба, «Павел Симонов» является 23-м катером проекта 23 040, построенном на заводе «Нижегородский теплоход». Назван в честь первого начальника управления по судоподъему затонувших судов на Северном море и Мурманском районе Павла Владимировича Симонова. Был спущен на воду летом текущего года, приемный акт государственной комиссии был подписан 22 октября после успешного завершения государственных испытаний.

Полное водоизмещение катеров проекта 23 040 около 118 тонн, длина - 28,09 метра, ширина - 5,56 метра, осадка - 1,5 метра, скорость - около 13,7 узла. Экипаж катера составляет три человека, а также имеется водолазная группа из пяти человек. Дальность плавания при скорости 10 узлов - 200 миль.