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Истребитель-«убийца»: в США оценили возможности российского Су-35С

Егор Левин
09:35 27.11.2020
Авторы американского издания высоко оценили технологичность и все летные характеристики самолета, а также его маневренность и вооружение.
Истребитель-«убийца»: в США оценили возможности российского Су-35С
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В США окрестили российский истребитель поколения 4++ Су-35С «убийцей». Издание The National Interest оценило его в качестве «одного из лучших истребителей в мире».

Отмечено, что Су-35С стал таким, благодаря своим характеристикам, которые составляют помимо прочего и улучшенный комплекс авионики и усовершенствованную систему информационного управления, а также радиолокационные системы и мощные двигатели. Эксперты издания также высоко оценили и маневренность истребителя.

«Как многоцелевой истребитель, Су-35С может использоваться при различных задачах и способен поражать наземные и морские цели, в том числе объекты инфраструктуры, прикрытые системами ПВО, а также объекты, расположенные на значительном удалении от базовых аэродромов», - говорится в статье.

Автор также отметил, что истребитель изначально проектировался как экспортная версия, но вскоре стал предметом заказов ВВС России. Вместе с тем, свои заказы на него также разместили ВВС Китая и Индонезии.

Ранее сообщалось о получении российским Минобороны нескольких Су-35С. Три истребителя передислоцировали с завода в Комсомольске-на-Амуре на аэродромы постоянного базирования ВКС России. Поставка завершила пятилетний контракт, в рамках которого до конца 2020 года на боевое дежурство в строевые полки ВКС РФ поставлены 50 самолетов Су-35С.

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