«Павел Державин» вошел в состав Черноморского флота: кадры с борта корабля

Патрульный корабль «Павел Державин» приняли сегодня в состав Черноморского флота. Церемония состоялась в Новороссийской военно-морской базе. На борту корабля побывала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

«Десятки камер, установленные по кораблю, помогают контролировать надводную обстановку и каждый шаг на борту. Прямо сейчас с мостика моряки могут наблюдать, чем наша съемочная группа занимается здесь, на вертолетной площадке. И во внутренних помещениях тоже ведется видеофиксация», - отметила она.

На причале поздравить экипаж собрались ветераны, представители командования флота и города. Корабль был освящен, а затем на нем подняли Андреевский флаг.

В октябре на палубу «Павла Державина» впервые совершил посадку вертолет Ка-27. Тренировка проводилась в Черном море в рамках государственных испытаний корабля.

Патрульный корабль, названный в честь капитана 1-го ранга ВМФ СССР, участника Великой Отечественной войны П.И. Державина, является третьим кораблем проекта 22 160.

Два других патрульных корабля проекта - «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев». Оба были заложены на стапелях зеленодольской верфи в 2014 году.

Проект корабля разработан АО «Северное проектно-конструкторское бюро» в Санкт-Петербурге. Спущен на воду 21 февраля 2019 года. На вооружении одна 76-мм артустановка АК-176МА, два 12,7-мм пулемета «Корд», два противодиверсионных гранатомета ДП-65. Имеется взлетно-посадочная площадка для вертолета, а также можно разместить ракетный комплекс «Калибр».