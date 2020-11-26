«Мы защитим свое воздушное пространство»: эксперт об испытаниях новой ракеты системы ПРО

Система ПРО России в состоянии защитить территорию страны от ударов средств воздушно-космического нападения, рассказал «Звезде» военный обозреватель Александр Жилин. По его словам, Россия вынуждена реагировать созданием новых образцов вооружений в ответ на действия потенциальных противников, которые вплотную приблизились к границам РФ.

«Потенциальные противники приблизились к нашим границам вплотную. Подлетное время их ракет, которые они размещают в том числе у наших границ в Румынии, в Польше, намерены размещать в других странах под прикрытием народа этих стран, становится для нас критическим. Поэтому мы вынуждены реагировать на это новыми образцами вооружений, аналогов которым в мире нет. Это не гонка вооружений, у нас нет другого выхода, чтобы надежно защитить свое воздушное пространство и территорию. Мы защитим, у нас хватит сил и средств, которые уже там размещены», - объяснил Жилин.

Ранее Воздушно-космические силы России успешно испытали новую ракету российской системы противоракетной обороны (ПРО). Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Ракета подтвердила заложенные характеристики, условная цель была поражена с заданной точностью.

Предыдущий запуск ракеты системы ПРО состоялся в конце прошлого месяца. Тогда испытания тоже проходили на полигоне Сары-Шаган, ракета также успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью.