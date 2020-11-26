Минпромторг рассчитывает на серийное производство самолета «Байкал» с 2023 года

Серийное производство самолета «Байкал», который придет на замену легендарному советскому биплану Ан-2, должно начаться на авиазаводе в Улан-Удэ в 2023 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Примерно уйдет полтора года на сертификацию для того, чтобы с 2023 года уже начать серийные отгрузки с Улан-Удэнского авиационного завода», - сказал глава Минпромторга РФ.

На авиасалоне МАКС-2017 была представлена разработка ТВС-2ДТС, созданная на базе Ан-2 ФГУП СибНИА имени С. А. Чаплыгина. Серийное производство машины планировалось запустить в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.

Однако позже в Минпромторге заявили, что этот самолет - экспериментальный и создан для отработки новых технологий и что на замену Ан-2 будет создаваться новая модель самолета.