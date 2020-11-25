Лавров сообщил о готовности России поставлять Ираку вооружение

Россия готова поставить Ираку военную технику и вооружение, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном.

«Готовы удовлетворять любые потребности Ирака в продукции военного назначения российского производства», - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также рассказал, что глава Министерства обороны Ирака Джума Инад планирует в ближайшее время посетить Россию с визитом, где вопросы возможности поставок военной продукции в страну будут обсуждаться.

Год назад представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 сообщил, что Россия успешно реализовала первый этап поставок танков Т-90С Вооруженным силам Ирака.