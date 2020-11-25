Российская боевая машина «Лотос» завершила приемо-сдаточные испытания

Перспективная боевая машина 2С42 «Лотос», предназначенная для вооружения Воздушно-десантных сил РФ, завершила приемо-сдаточные испытания, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в Ростех) завершил приемо-сдаточные испытания 120-мм перспективного самоходного артиллерийского орудия "Лотос" (индекс 2С42).Боевая машина для воздушно-десантных войск подтвердила соответствие заданным тактико-техническим характеристикам», - говорится в сообщении.

В ходе испытаний «Лотос» прошел 400 км и произвел 14 выстрелов. Военным представительством в ЦНИИТОЧМАШ подписан официальный документ о соответствии опытного образца САО рабочей конструкторской документации и готовности к предварительным испытаниям.

«Боевая машина полностью соответствует требованиям по весогабаритным характеристикам и при этом обладает внушительной скоростью, скорострельностью и дальностью стрельбы. Мы ожидаем, что следующий этап - предварительные испытания – начнутся уже в этом году», - сказал индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев.

САО «Лотос» имеет массу не более 18 тонн, максимальная скорость – 70 км/ч., мощность двигателя – 450 л.с., запас хода – не менее 500 км. Боевой расчет состоит из 4 человек. Дальность стрельбы – до 13 км.

САО создано на шасси, унифицированном по узлам и агрегатам с БМД-4М. Оснащено боевым отделением со 120-мм орудием с высокой степенью автоматизации операций подготовки и ведения стрельбы.