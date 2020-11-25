Корвет «Алдар Цыденжапов» впервые отстрелялся ракетой «Уран» в Приморье

Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в рамках программы заводских ходовых и государственных испытаний в заливе Петра Великого впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Уран» по морской цели. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Крылатая ракета в установленное время успешно поразила надводную мишень на удалении около 40 километров от боевого корабля. Безопасность района, а также контроль результатов выполнения боевого упражнения обеспечивали до десяти кораблей и судов, а также самолеты морской авиации Тихоокеанского флота.

«Алдар Цыденжапов» - третий многоцелевой сторожевой корабль проекта 20 380. Он был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота «Быстрый», за что получил посмертно звание Героя Российской Федерации.

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до четырех тысяч миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.