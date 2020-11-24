Ушел из жизни один из разработчиков РСЗО «Торнадо-С»

Главный конструктор направления реактивных систем залпового огня НПО «Сплав» Вадим Аляжединов ушел из жизни 24 ноября в возрасте 62 лет, говорится в сообщении на сайте предприятия.

«При его непосредственном участии были созданы новейшие автоматизированные дальнобойные реактивные системы залпового огня "Ураган-1М", "Торнадо-С", найдены новые оригинальные технические решения, позволившие практически вдвое увеличить дальность стрельбы реактивных снарядов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Аляжединов принимал активное участие в модернизации стоящих на вооружении Российской армии реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган».

9К515 «Торнадо-С» - модернизированная РСЗО 9К58 «Смерч». Как и «Смерч», имеет 12 направляющих для 300-миллиметровых ракет с максимальной дальностью полета до 120 километров. Вести огонь можно как залпом, так и одиночными реактивными боеприпасами.

РСЗО предназначена для уничтожения бронетехники, артиллерийских и ракетных подразделений, инженерных сооружений, аэродромов, пунктов управления войсками, живой силы противника. Также способна поражать танковые подразделения, средства ПВО и ПРО, радиоэлектронной борьбы, самолеты и вертолеты.

Разработчик «Торнадо-С» - тульское НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева, которое входит в концерн «Техмаш». Серийное производство боевых и транспортно-заряжающих машин развернуто на пермском ПАО «Мотовилихинские заводы».