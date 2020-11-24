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Начались серийные поставки агрегатов для фрегатов проекта 22350

Андрей Аркадьев
13:08 24.11.2020
Морской дизель-газотурбинный агрегат М55Р, создан в рамках программы импортозамещения.
Начались серийные поставки агрегатов для фрегатов проекта 22350
© Фото: "Северная Верфь"

Судостроительный завод «Северная верфь» получил первый российский дизель-газотурбинный агрегат для фрегатов проекта 22350 (типа «Адмирал Горшков»). Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

«Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Госкорпорации Ростех приступила к серийным поставкам дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для фрегатов "адмиральской" серии проекта 22350», - говорится в сообщении.

Дизель-газотурбинный агрегат М55Р успешно прошел квалификационные и приемосдаточные испытания. Его планируется установить на третий фрегат «Адмирал Исаков».

«Второй агрегат данной серии планируется поставить в декабре 2020 года», – отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

ВМФ имеет в составе два фрегата проекта 22350 – «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Горшков».

Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с управляемым ракетным оружием был включен в боевой состав Военно-морского флота России летом 2018 года. Экипаж корабля составляет более 170 человек. Фрегат может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».

Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Имеют водоизмещение 5 000 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 - 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.

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