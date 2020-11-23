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«Вертолеты России» передали первый Ансат европейскому заказчику

Андрей Аркадьев
16:47 23.11.2020
Это первое воздушное судно, переданное Республике Сербской в рамках контракта на три вертолета.
«Вертолеты России» передали первый Ансат европейскому заказчику
© Фото: Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) передал Министерству внутренних дел Республики Сербской (Босния и Герцеговина) первый вертолет Ансат в медицинской комплектации. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

«Это первое воздушное судно, переданное в рамках контракта на три вертолета. Ансат для Республики Сербской укомплектован медицинским модулем с носилками и медицинской полкой», - говорится в сообщении.

В салоне располагается место для перевозки пострадавшего и два кресла для сопровождающих медиков. В состав медицинского оснащения входит система искусственной вентиляции легких, теле-ЭКГ, позволяющая вести мониторинг сердечной деятельности в режиме реального времени, и другое оборудование.

По словам гендиректора холдинга Андрея Богинского, еще два Ансата для Республики Сербской передадут в 2021 и 2022 годах, они будут дополнительно оснащены поисковыми прожекторами, системой беспарашютного десантирования, лебедкой и внешней подвеской.

«Ансат» - российский многоцелевой вертолет легкого класса вместимостью семь-девять пассажиров, который может перевозить 1 300 килограммов полезной нагрузки в кабине. Разработан конструкторским бюро Казанского вертолетного завода.

Благодаря своим техническим возможностям и современному конструктивному облику вертолет обладает некоторыми конкурентными преимуществами перед своими аналогами и может выпускаться в самых различных модификациях. Большой объем кабины (восемь кубических метров) позволяет эффективно размещать в ней самое разнообразное оборудование.

Медицинская версия позволяет полноценно выполнять функцию «воздушной скорой помощи». Во время перевозки медицинская бригада может проводить непрерывный мониторинг состояния пострадавшего, поддерживать его жизнь и проводить интенсивную терапию.

Модернизированный вертолет является первым сертифицированным вертолетом с размещенным современным медицинским оборудованием, состав которого полностью соответствует всем требованиям Минздрава России.

В июне сообщалось, что концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) планирует сделать медицинскую версию «Ансата» пригодной для полета в любое время суток и при неблагоприятной погоде.

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