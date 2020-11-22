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Виражи на грани: на какие маневры способен катер для подразделений спецназа БК-10

Владимир Расходчиков
10:03 22.11.2020
Съемочная группа программы «Военная приемка» протестировала на себе маневренность и скорость нового российского катера для спецподразделений БК-10.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В новом выпуске «Военной приемки» проверку на надежность и мощность прошел новый российский катер для подразделений специального назначения БК-10. Ведущий программы вместе с военным представителем Андреем Лыжиным протестировали маневренность скоростной штурмовой лодки и проверили, действительно ли ее невозможно перевернуть при резких поворотах на большой скорости.

Испытания на маневренность были осуществлены на Рыбинском водохранилище, где проходят проверку все катера, созданные на Рыбинской верфи, входящей в концерт «Калашников». Водитель катера набрал внушительную скорость около 25-30 узлов (46,3 - 55,56 км/ч) и начал совершать резкие повороты в разные стороны. На такой скорости экипажу пришлось пристегнуться и крепко держаться за сидения, так как иначе есть высокая вероятность попросту вылететь из штурмовой лодки. Сам катер БК-10 при таких виражах на скорости очень сильно наклоняется, но как и было заявлено - не переворачивается.

Высокая маневренность катера для подразделений спецназначения БК-10 позволяет ему легко уворачиваться от огня противника с берега, преодолевать узкие места рек с резкими изгибами и осуществлять быструю доставку десанта на берег.

Скоростная штурмовая лодка БК-10 предназначена для борьбы с пиратством и терроризмом, патрулирования, десанта и проведения операций в прибрежной зоне. Катер может набирать скорость до 40 узлов (74 км/ч), а дальность плавания составляет 400 миль. Экипаж лодки – два человека, а полная вместимость – десять человек. БК-10 способен перевозить 3,5 тонны при осадке 0,6 метра. Вооружение составляет пулеметы калибра 7,62 миллиметра и 12,7 миллиметра либо 40-миллиметровый гранатомет.

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