На Средне-Невском заводе извлекли из матрицы композитный корпус корабля «Анатолий Шлемов»

На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) успешно провели уникальную технологическую операцию по извлечения из судостроительной матрицы завода монолитного композитного корпуса строящегося по заказу ВМФ России корабля противоминной обороны «Анатолий Шлемов» проекта 12700.

О проведении этого технологического этапа строительства корабля доложено Главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании в Адмиралтействе, в ходе которого рассматривались вопросы надводного кораблестроения.

Монолитный корпус корабля был изготовлен методом вакуумной инфузии в специальной матрице, в соответствии с новой технологией, применяемой в отечественном кораблестроении. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Корпус не подвержен коррозии, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен. Кроме высокой прочности и малой массы к достоинствам композитного корпуса можно отнести его «немагнитность», что обеспечивает большую живучесть и эффективность корабля при выполнении задач по поиску морских мин.

На совещании под руководством Главкома ВМФ адмирала Николая Евменова было отмечено, что «Анатолий Шлемов» передадут в состав ВМФ во второй половине 2021 года, после завершения всех этапов строительства и испытаний. Военно-научное сопровождение на этапах проектирования и строительства корабля осуществляет Военный Учебно-Научный Центр ВМФ России. «Анатолий Шлемов» является седьмым кораблем в серии проекта 12700 «Александрит», строящимся на Средне-Невском судостроительном заводе.

«Главное командование ВМФ продолжит вести планомерную работу по оснащению минно-тральных сил флотов ВМФ России кораблями противоминной обороны проекта 12700, которые имеют отличные тактико-технические характеристики. По ряду показателей, корабли этого проекта превзошли характеристики, заложенные в них при проектировании. В данный момент ведется оснащение минно-тральных сил Тихоокеанского флота кораблями противоминной обороны проекта 12700. Первый корабль проекта 12700, предназначенный для Тихоокеанского флота, "Яков Баляев" прибыл из Санкт-Петербурга во Владивосток в октябре и в ближайшее время приступит к испытаниям», - отметил Евменов.

К текущему моменту на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге на корабле противоминной обороны «Анатолий Шлемов» завершены основные корпусные работы: сформированы корабельные помещения, на корпус установлены палуба и фальшборты, собран первый ярус надстройки.

Параллельно в цехе ведется работа по сборке второго яруса настройки, который будет установлен на корабль после его вывода из цеха. В ближайшее время корабелам СНСЗ предстоит осуществить операцию по перестановке корпуса заказа в достроечную часть цеха, после чего начнутся работы по монтажу основных систем, механизмов и оборудования заказа.

Торжественная церемония закладки «Анатолия Шлемова» состоялась 12 июля 2019 года. Приказом Главкома ВМФ морскому тральщику присвоено действующее наименование «Анатолий Шлемов» в честь заслуженного кораблестроителя, вице-адмирала Анатолия Федоровича Шлемова. Спуск корабля на воду запланирован на первую половину 2020 года.

Проект 12700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен. Кроме высокой прочности и малой массы к достоинствам композитного корпуса можно отнести его «немагнитность», что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.