В Уфе изготовили опытный образец аварийного генератора для МС-21

АО «Уфимское агрегатное производственное объединение» (входит в холдинг «Технодинамика» Ростеха) в рамках программы по импортозамещению изготовило опытный образец аварийного синхронного генератора для системы электроснабжения авиалайнеров МС-21, сообщила пресс-служба холдинга.

Максимальная мощность генератора достигает 23 кВА. За счет оптимизации конструкции генератор ГСР-10ТНУ также возможно применять в составе аварийной ветроустановки установки авиалайнеров МС-21 и SSJ-New.

«На сегодняшний день мы уже изготовили два опытных образца и успешно завершили их предварительные испытания», - приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга «Технодинамика» Игоря Насенкова.

Ранее сообщалось, что корпорация «Иркут» (входит в состав ОАК госкорпорации «Ростех») завершила постройку первого опытного самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (160-211 посадочных мест) и МС-21-200 (130-176 мест).

Разрабатываемый «Пермскими моторами» двигатель ПД-14 прошел сертификацию в 2018 году. Он станет первым с 1980-х годов полностью российским турбовентиляторным двигателем, предназначенным для гражданской авиации. Первым самолетом, под крыло которого установят ПД-14, будет МС-21. Сейчас на отечественном лайнере установлены двигатели Pratt & Whitney.