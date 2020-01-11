Юрий Борисов рассказал о ходе развития оборонно-промышленного комплекса

Курсанты военного учебного центра Сибирского федерального университета узнали о ходе развития оборонно-промышленного комплекса России. Об этом им рассказал приехавший в Красноярск зампред правительства Юрий Борисов.

Вице-премьеру в университете показали учебную лабораторию, радиолокационное оборудование, а также музей и артефакты, найденные поисковым отрядом.

В вузе на девяти военных кафедрах сейчас обучаются почти три тысячи человек. Одновременно с гражданской специальностью они получают и военную, поэтому особенно актуальной для них стала лекция о конверсии на предприятиях ОПК.

Юрий Борисов рассказал курсантам, как военные заводы переходят на «гражданские рельсы». Он также напомнил о поставленной президентом задаче - к 2030 году увеличить долю гражданской продукции в оборонно-промышленном комплексе до 50%.