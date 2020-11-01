Погружение в воду бронированной амфибии «Стрела» впервые показали на видео

Ведущий «Военной приемки» на телеканале «Звезда» Алексей Егоров погрузился в воду на амфибийной модификации нового бронеавтомобиля «Стрела».

«Не первый раз "Военная приемка" отправляется в плавание на колесной технике, но в первый раз мы это делаем в таких комфортных условиях: магнитола, торпеда, белый кожаный салон. Не такое уж страшное погружение, как казалось изначально», - рассказывает ведущий «Звезды».

В специальном бассейне, где испытываются водоплавающие броневики, «Стрела» грациозно перемещается по воде, хотя винт молотит воду прилично, мощно разбрасывая брызги. При желании машина может буквально крутиться на месте.

Добавим, что «Стрела», как впрочем и вся линейка российских водоплавающих броневиков, с точки зрения времени нахождения в воде ограничена только запасом топлива, а это целых восемь часов.

Впервые плавающий вариант новейшего российского бронеавтомобиля «Стрела» от ООО «Военно-промышленная компания» продемонстрировали на VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Модификаций войдет в семейство машин легкого класса, ее планируется применять в различных подразделениях вооруженных сил.

Героями нового выпуска «Военной приемки» стали представители целого семейства новейших броневиков: универсал «Стрела» багги на базе «Тигра», бронеавтомобиль «Атлет» и «ВПК-Урал». «Звезда» устроила новой четверке настоящий экстремальный тест-драйв: машины топили в воде и грязи, изматывали бездорожьем и непроходимым лесом. Они даже попали под обстрел. Смотрите новый выпуск в разделе «Военная приемка» на нашем сайте.