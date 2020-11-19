Минобороны РФ получило все заказанные на 2020 год вертолеты Ка-52

Минобороны РФ получило все заказанные за 2020 год ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

«ААК "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) передала Министерству обороны Российской Федерации все запланированные к поставке в 2020 году боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" в соответствии со сроками и условиями Государственного контракта», - говорится в сообщении.

По завершении необходимых наземных и летных испытаний и оформления документов, вертолеты Ка-52 были приняты представителями Минобороны. В настоящее время боевые машины готовятся к отправке в места постоянной дислокации, добавили в пресс-службе.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина. Она предназначена для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя.

Ка-52 - единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной. Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.