РСЗО «Торнадо-С» почти полностью заменят «Смерчи» и «Ураганы» к концу 2027 года

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) крупного калибра «Торнадо-С» практически полностью заменят РСЗО «Смерч» и «Ураган» к концу 2027 года. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» рассказал начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

По его словам, плановое перевооружение артиллерийских подразделений на современные РСЗО «Торнадо» продолжается.

«К исходу 2027 года РСЗО крупного калибра "Торнадо-С", обладающая повышенными характеристиками и расширенной номенклатурой реактивных снарядов, практически полностью заменит существующие РСЗО "Смерч" и устаревшие "Ураган", а РСЗО среднего калибра "Торнадо", обладающая автоматизированной системой наведения на цель, – устаревшие РСЗО "Град"», – сказал Матвеевский.

Он подчеркнул, что современные РСЗО «Торнадо» – это высокоточные комплексы, оснащенные управляемыми реактивными снарядами, которые способны поражать критически важные объекты противника на значительном расстоянии.

В интервью Матвеевский также добавил, что, начиная с 2012 года, удалось более чем в два раза повысить уровень оснащенности войск современными образцами – с 25 до 60 процентов.