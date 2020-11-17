В Москве вручены премии в честь оружейника Николая Макаровца

В Московском авиационном институте наградили лауреатов премии имени Николая Александровича Макаровца. Награды в ней вручались за достижения в области создания изделий военного и гражданского назначения.

Премия была учреждена холдингом «Технодинамика». Председателем оргкомитета является первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«Безусловно, любая премия оказывает самое позитивное влияние на развитие той или иной отрасли, а здесь особый случай, потому что Макаровец Николай Александрович – это действительно выдающийся ученый. И как я говорил, это не только дань памяти его жизни, его творческому подходу к своей работе, но и пример для подражания молодому поколению, творческим коллективам, которые занимаются развитием обороноспособности нашей страны. Я считаю, мы сегодня задали такой тон, который даст дополнительный стимул к тому, чтобы наши молодые ученые, творческие коллективы, ведущие вузы более активно, более интенсивно занимались теми разработками, о которых мы сегодня говорим», - сказал Артяков.

В состав оргкомитета входят представители Военно-промышленной комиссии, Минпромторга, Ростеха и «Технодинамики», а также правительство Тульской области в лице губернатора Алексея Дюмина.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил организаторам форума сделать его постоянной площадкой для сотрудничества российских университетов с крупными компаниями.

«Мы часто говорим о том, чтобы наши выпускники школ делали правильный выбор и шли на технические специальности и направления, чтобы был высокий балл, чтобы мы получали настоящих инженеров. Но для того, чтобы такой результат был, надо последовательно трудиться. В том числе проводить такого рода конкурсы, привлекать внимание к профессии будущего инженера школьников самыми разными способами», - отметил Фальков.

Конкурс премии проводится в номинациях «За личный вклад в области разработки и производства продукции специального назначения»; «За личный вклад в области разработки и производства продукции гражданского назначения»; «За внедрение передовых технологий и инновационных решений»; «За вклад в повышение конкурентоспособности продукции»; «Лучшая научная работа»; «Заслуженный ветеран отрасли». В каждой номинации определяются три призера, которые получают денежные премии и памятные знаки.

Николай Макаровец с 1985 года работал генеральным директором ФГУП «ГНПП "Сплав"» (ныне - АО «НПО "Сплав"»). Под его руководством разрабатывались и производились реактивные системы залпового огня.