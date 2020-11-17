Шойгу заявил, что Россия к 2025 году сможет запускать с Плесецка до 20 ракет «Ангара»

Космодром Плесецк после завершения запланированных до 2025 года работ сможет осуществлять ежегодно до 20 пусков ракет-носителей «Ангара» легкого и тяжелого класса. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Выполнение запланированного до 2025 года комплекса работ по созданию космического ракетного комплекса "Ангара" позволит осуществлять с космодрома Плесецк до 20 пусков в год ракет-носителей "Ангара" легкого и тяжелого класса, а также обеспечить гарантированный независимый доступ и постоянное присутствие России в космосе», - сказал он в ходе проверки готовности к пускам «Ангары».

По данным Минобороны, в состав универсального стартового комплекса входят более 130 сооружений и свыше 50 технологических систем.

Ранее сообщалось, что пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» состоится 28 ноября. Всего в рамках летных испытаний запланировано шесть пусков «Ангары-А5». Сегодня ракету с разгонным блоком «Бриз-М» планируется вывести на стартовый комплекс.

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

Предполагается, что «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.