Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску ракеты «Союз-2»

Андрей Аркадьев
12:05 17.11.2020
Пуск ракеты-носителя с выводом на орбиту блока космических аппаратов «Гонец-М» состоится 24 ноября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Роскосмос

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску ракеты-носителя «Союз-2» с блоком спутников, сообщает с места корреспондент «Звезды».

Трехступенчатая ракета-носитель среднего класса «Союз-2» позволяет выводить космические аппараты на околоземные орбиты различных высот. Первый пуск ракеты данного типа с космодрома Плесецк состоялся в ноябре 2004 года.

«Гонец-М» - блок космических аппаратов, составляющих орбитальную группировку российской многофункциональной системы персональной спутниковой связи.

Напомним, 28 сентября с космодрома Плесецк в Архангельской области в 14.20 по московскому времени стартовала ракета «Союз-2» с тремя спутниками связи «Гонец-М», с четырьмя российскими университетскими спутниками, финскими аппаратами дистанционного зондирования Земли, а также американскими, канадскими и немецкими спутниками.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:00 В стране и мире
Видео
Автомобиль пробил ограждение и упал в реку возле храма Христа Спасителя
12:04 В стране и мире
Проливные дожди разрушили часть охраняемой ЮНЕСКО Дербентской крепости
11:54 В стране и мире
В Москве продлили дистанционное обучение в 6-11-х классах
11:50 В стране и мире
Роспотребнадзор предупредил о мутации коронавируса в Сибири
11:40 Эксклюзив
«Черные пакеты грузили в катафалк»: очевидцы рассказали о происходившем в московской клинике
Популярное
Популярное
Жена Хрусталева возмутилась публикациями о госпитализации мужа
«Мы не небожители»: Елена Воробей оценила положение артистов из-за ограничений по COVID-19
Переживший клиническую смерть рассказал о своих видениях «загробной жизни»
Названы главные способы выяснить, взломан ли ваш смартфон
В МВД назвали новый вид мошенничества в московских магазинах
Стало известно о состоянии госпитализированного Запашного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.