ОПК Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску ракеты «Союз-2» Андрей Аркадьев Пуск ракеты-носителя с выводом на орбиту блока космических аппаратов «Гонец-М» состоится 24 ноября. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Роскосмос Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску ракеты-носителя «Союз-2» с блоком спутников, сообщает с места корреспондент «Звезды». Трехступенчатая ракета-носитель среднего класса «Союз-2» позволяет выводить космические аппараты на околоземные орбиты различных высот. Первый пуск ракеты данного типа с космодрома Плесецк состоялся в ноябре 2004 года. «Гонец-М» - блок космических аппаратов, составляющих орбитальную группировку российской многофункциональной системы персональной спутниковой связи. Напомним, 28 сентября с космодрома Плесецк в Архангельской области в 14.20 по московскому времени стартовала ракета «Союз-2» с тремя спутниками связи «Гонец-М», с четырьмя российскими университетскими спутниками, финскими аппаратами дистанционного зондирования Земли, а также американскими, канадскими и немецкими спутниками. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика