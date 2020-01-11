«Звездный налет» для ПВО: «Адъютант» завершит испытания в 2020 году

Испытания универсального мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант» завершатся во втором квартале 2020 года.

Как сообщили в Минобороны РФ, в настоящее время при проведении тактических учений с боевой стрельбой с соединениями и воинскими частями войсковой противовоздушной обороны используются мишени, в основном разработанные на основе зенитных управляемых ракет, что не позволяет достоверно имитировать все классы современных и перспективных воздушных целей.

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Уникальность мишенного комплекса «Адъютант» заключается в том, что на одном шасси размещены все необходимые для работы элементы и мишени многоразового применения, которые имитируют современные средства воздушного нападения, включая крылатые ракеты, самолеты и вертолеты.

«Адъютант» является единственным в мире комплексом, который позволяет сымитировать такую сложную мишенную обстановку, а только две таких машины обеспечат «звездный налет», то есть воздушный удар со всех сторон одновременно.

Еще до принятия на снабжение этот комплекс обеспечил проведение государственных испытаний С-300В4 (стрельба по низколетящей цели), облеты ЗРК «Бук-МЗ», испытательные боевые стрельбы зенитно-артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО».

Изначально комплекс создавался для обеспечения учебно-боевых стрельб зенитных ракетных комплексов «Тор», однако в процессе разработки инженеры «Купола» нашли более широкое применение «Адъютанту».