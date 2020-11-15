Багги в погонах: кадры экстремального тест-драйва «Тигра», «Барсика» и «Сармата»

Отечественные конструкторы создали новую линейку армейской колесной техники – багги различного назначения и различной конструкции. Силовики только лишь начинают знакомство с этой техникой, но им уже есть, из чего выбрать.

Здесь и легкие патрульные разведчики «Чаборз М-3», и десантные машины «Котята» и «Барсики», универсальные «Сарматы» и тяжелые вооруженные «Тигры».

Смотрите в новом выпуске «Военной приемки» на «Звезде» о том, как все они подверглись жестким экстремальным испытаниям на прочность, пройдя через лес, грязь, воду и обстрел. «Багги в погонах» - уже на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в Youtube и в приложении SMART.TV.