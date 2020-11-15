«Тигр» приземляется на «лапы»: пятитонный армейский внедорожник перевернули на 90 градусов
Главным экспериментом нового выпуска программы «Военная приемка», посвященного армейским багги, стал переворот соответствующей модификации внедорожника «Тигр». Таким образом, можно наглядно увидеть, что из себя представляет его несущая конструкция и как распределяется нагрузка на нее и подвеску.
Обычные автомобили и боевые машины на опрокидывание испытывают редко, но багги - скоростная техника, поэтому в сочетании со сравнительно небольшой массой и упругой подвеской она может потенциально привести к неожиданным последствиям.
Изначально, еще не этапе проектирования, дуги над головами пассажиров являются обязательным элементом конструкции любого багги - они не столько обеспечивают безопасность, сколько придают объемную жесткость машине, собранной на объемной раме. Так во время переворота команда «Военной приемки» проверила не только собственную безопасность, но и прочность конструкции. Обеспечить проведение рискованного эксперимента призваны расставленные по краям от «Тигра» 13-тонный броневик «ВПК-Урал» и 16-тонный БТР.
С помощью натяжения тросов багги постепенно отрывается от земли. Через некоторое время ведущий программы Алексей Егоров и руководитель направления военно-промышленной компании Сергей Суворов оказываются подвешенными в воздухе на одних только четырехточечных ремнях безопасности «Тигра».
Достигнув вершины, поворота на 90 градусов, эксперимент останавливается. Было принято решение не проворачивать дальше, до 180 градусов. Сделано это было с целью лучше рассмотреть ходовую часть с противоминной защитой, которой так гордится семейство бронированных «Тигров».
Помимо плотной бронезащиты, элементы которой расположились по всему днищу багги, на нем также можно увидеть торсионы, благодаря которым работает подвеска, и топливный бак. Суворов обратил внимание на то, что «Тигр»-багги - единственный в своем роде автомобиль с абсолютно плоским днищем без выступающих элементов, что гарантированно обеспечивает ему защиту от непреднамеренного зацепа за элементы дорожного покрытия.
«Рама - это крайняя точка шасси. Все остальное - дорожный просвет. Благодаря этому обеспечивается высокая проходимость “Тигра”, он ничем не цепляется, не загребает ни грязь, ни снег», - пояснил Суворов.
Дорожный просвет тяжелого багги - 400 миллиметров. У его «коллег», «Чаборза», «Котенка», «Барсика» и «Сармата» - 350, 320 и 230 миллиметров соответственно. Данные различия прекрасно иллюстрируют ответ на вопрос, зачем нужен тяжелый 5-тонный багги - у каждой машины своя ниша, там, где одна легко заедет внутрь вертолета, другая проедет где угодно, с ног до головы забитая вооружением.
Рычаги и шарниры выдержали нагрузку в 5 тонн. Через полминуты перевернутый «Тигр» вернулся на все четыре «лапы». Пол-оборота ключа – и 240 лошадей под капотом вздрогнули и завели тяжелый багги.
Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «Багги в погонах» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в Youtube и в приложении SMART.TV. Помимо того, как уязвимость «Тигра» тестировали с помощью пейнтбольного обстрела и сколько различных вооружений можно на него «навесить», в нем также можно узнать о том, что из себя представляет новый внедорожник для ВДВ «Сармат» и о множестве других интересных фактов касательно новых армейских разработок.