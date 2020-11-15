Легкий, бюджетный, проходимый: военный представитель рассказал о преимуществах багги «Сармат»

Команда «Военной приемки» провела тест-драйв отечественного армейского багги-внедорожника «Сармат» прямо на территории аэродрома Чкаловский. Он разрабатывался с использованием узлов и агрегатов российского автомобиля «Нива», что позволило экономно распорядиться ресурсами без малейшей потери качества.

«Автомобиль - очень легкий, поэтому у него высокая проходимость по бездорожью. Данный автомобиль разработан для использования спецподразделениями силовых структур, ВДВ. Он должен быть легким, проходимым и дешевым», - пояснил военный представитель Леонид Масленников.

С точки зрения ощущений поражает, насколько мягко и практически неощутимо «Сармат» способен съехать с ровной дороги на обочину - становится лишь слышно, как жесткая трава начинает бить по днищу. Машина съедает все неровности и ухабы, ее практически не трясет.

Военный представитель также рассказал о том, почему на финишной прямой было принято решение отказаться от выпуска «Сармата» без дверей, как предполагалось изначально. По его словам, дело в том, что багги в первую очередь будет использоваться в российских реалиях.

«У нас двери - легкосъемные, но автомобиль должен быть закрыт, потому что машина должна эксплуатироваться в нашем российском климате. А это и осадки, и отрицательные температуры. Поэтому машина оборудована легкими дверьми, печкой, стеклоочистителями, которые позволяют эксплуатировать ее при любых погодных условиях», - пояснил Масленников.

Новый выпуск «Военной приемки», посвященный армейским багги России, «Багги в погонах», смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. Автор и ведущий Алексей Егоров расскажет о множестве интересных фактов, в том числе и о том, как модификация «Тигра» стала самым тяжеловооруженным багги по сравнению с «одноклассниками».