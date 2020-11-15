Армейский багги «Тигр» оснастили сразу тремя пулеметами: видео

Отечественный внедорожник-багги «Тигр» создавался с учетом опыта, полученного Вооруженными Силами России в Сирийской Арабской Республике - там боевики устанавливали на свои обычные пикапы и российские пулеметы, и аналоги реактивных залповых систем, и даже пушек. «Тигр» способен нести на себе самое большое количество вооружений по сравнению с другими российскими «одноклассниками».

На актуальную конструкцию данного багги можно установить сразу три пулемета «Печенег» и один «Корд».

«Под него есть два крепления, которые ставятся сверху, на крышу машины. Кронштейны позволяют установить пулемет в крепления и производить стрельбу с регулировкой как по вертикали, так и по горизонтали», - рассказал в эфире «Военной приемки» заместитель технического директора Арзамасского машиностроительного завода Юрий Майоров.

Крепятся пулеметы в два щелчка, чтобы «Тигр»-багги смог «ощетиниться» стволами со всех сторон. Установить тяжелый пулемет «Корд» на крышу можно также за считанные секунды.

«Тигр» - самый тяжелый из российских армейских багги. По сравнению с другими багги, такими как «Чаборз», «Барсик» и «Котенок», он остается впереди и по количеству, и по мощи устанавливаемого на него вооружения. Но и одними пулеметами это не ограничивается – использовать с ним также можно гранатомет РПГ-26 или реактивные штурмовые гранаты РГШ-2 с термобарической частью, переносные зенитные ракетные комплексы типа «Вербы» или «Иглы». Это - самая настоящая огневая точка на колесах.

Новый выпуск «Военной приемки», посвященный армейским багги России, смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. Автор и ведущий Алексей Егоров расскажет о множестве интересных фактов, в том числе и о том, как «Тигра» испытывали с помощью обстрела из пейнтбольных ружей.