Опубликованы кадры эксперимента с обстрелом «Тигра»-багги из пейнтбольных ружей

Чтобы заставить армейский внедорожник «Тигр» спасовать в какой-либо ситуации, необходимо очень сильно постараться. Бронированная машина весом под 9 тонн показывает себя в лучшем виде в большинстве различных вариантов применения. К примеру, проходимость «Тигра» позволяет ему не сбавлять обороты даже на самых опасных с точки зрения покрытия трассах. Но если «снять» с него 3 тонны веса, его показатели лишь возрастут.

Так произошло с модификацией «Тигра» в виде багги: еще больше увеличившаяся проходимость даст возможность увеличить и скорость, выиграв при этом в грузоподъемности. «Тигр»-багги способен принять на борт пять человек экипажа и тонну дополнительного груза. Слабое место багги при этом - определенная незащищенность экипажа, но и этот вопрос решаем.

Команда «Военной приемки» провела простой тест: корпус облегченной машины обстреляли из пяти «стволов» пейнтбольных ружей. Участники эксперимента не владели ни общими навыками боевой стрельбы, ни тактикой работы спецподразделений, но им удалось оставить на бортах багги множество разноцветных отметин.

Однако стоит учесть, что машина фактически не сражалась с условным противником - ответного «огня» от экипажа «Тигра» не последовало. Главная задача таких машин - нападение, а не оборона. Стремительная атака и неожиданный удар - именно эти свойства багги и делают данный вид техники особенно популярным в мире. Они получают достаточно много внимания на каждом международном форуме вооружений.

Смотрите полный выпуск «Багги в погонах» на сайте телеканала «Звезда» и на Youtube-канале. Автор программы «Военная приемка» Алексей Егоров рассказал зрителю о главных особенностях новых багги армии России и о том, насколько сильно технологически они превосходят иные мировые разработки в данной области.