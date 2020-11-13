ВМФ в ноябре получит новейший патрульный катер «Раптор»

Семнадцатый по счету новейший патрульный катер проекта 03 160 «Раптор» будет принят в состав ВМФ России в субботу 14 ноября. Церемония подъема Андреевского флага на катере состоится на судостроительном заводе «Пелла» в Санкт-Петербурге. В этот же день приказом главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова катер будет включен в состав ВМФ.

На сегодняшний день «Раптор» - это самые быстрые и маневренные вооруженные катера в нашей стране. Они выполняют следующие задачи: несут дежурство (патрулирование), перехватывают и задерживают нарушителей, участвуют в поисково-спасательных операциях, перевозят военнослужащих численностью не менее 20 человек с оружием, оборудованием, боеприпасами.

Экипаж катера - три человека. Способен развить скорость до 50 узлов. Имеет полное водоизмещение - 23 тонны, наибольшую длину - 16,9 метра, наибольшую ширину - 4,1 метра, его фиксированная высота составляет около 3,5 метра, а максимальная осадка не превышает 0,9 метра.