ОПК Тяжелая огнеметная система ТОС-2 проходит опытную эксплуатацию в войсках Андрей Аркадьев На стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» система подтвердила предъявленные к ней требования. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Новая тяжелая огнеметная система ТОС-2 проходит опытную эксплуатацию в войсках. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической, бактериологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он добавил, что на учениях «Кавказ-2020» система подтвердила предъявленные к ней требования. «Тяжелая огнеметная система ТОС-2 - одно из новейших вооружений войск РХБЗ. Первые образцы поступили в войска только в этом году, и в настоящее время проводится их опытная эксплуатация», - сказал он. Тяжелую огнеметную систему ТОС-2 впервые применили военные в ходе основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. ТОС-2, или «Тосочка», является развитием ТОС-1А «Солнцепек». Изделие получило новое колесное шасси вместо гусеничного на ТОС-1А «Солнцепек». Боевые характеристики были улучшены. Минобороны заказало первую опытную партию огнеметных систем в мае текущего года. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» была разработана в 2001 году. Основной ее задачей является поддержка пехоты и бронетанковых соединений. По сравнению с ТОС-1 «Буратино» количество направляющих на боевой машине уменьшено с 30 до 24. Транспортно-заряжающая машина выполнена на базе основного танка Т-72. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика