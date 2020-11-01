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«Тигриный» характер: четверка новейших броневиков прошла испытания водой, грязью и непроходимым лесом

Алексей Егоров
12:36 01.11.2020
В новом выпуске «Военная приемка» устроила четверке броневиков настоящий экстремальный тест-драйв: испытания бронемашин проводились в режиме автопробега.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Героями нового фильма «Военной приемки» стали представители целого семейства новейших броневиков: универсал «Стрела» массой 4,7 тонны, багги на базе «Тигра» (5,5 тонн), бронеавтомобиль «Атлет» (9 тонн) и «ВПК-Урал» (13 тонн).

Четырехколесные машины разного класса и веса объединены тем, что все они родом из одного КБ, разработавшего сначала БТР, а чуть позже - «Тигр».

О «Стреле» и багги на  базе «Тигра» пока мало что известно: достаточно сказать, что их внешний вид впервые был показан публике всего три месяца назад - на форуме «Армия-2020». И там на них сразу обратили внимание первые лица министерства обороны, а министр даже сел за руль этих двух автомобилей.

В новом выпуске «Военная приемка» устроила новой четверке настоящий экстремальный тест-драйв: испытания бронемашин проводились в режиме автопробега.

На трассе пробега броневики преодолели каменный карьер, погрузились в яму с грязью и водой, забрались на высокий склон, подверглись «газовой» атаке и устроили гонку на бревнах. Одним из самых зрелищных эпизодов программы «Военная приемка» стал заезд колонны на максимальной скорости по бездорожью. Как справились со всеми заданиями бронеавтомобили с «тигриным» характером - смотрите в полном выпуске программы в специальном разделе на сайте телеканала «Звезда».

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