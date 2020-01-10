Первый летный опытный образец модернизированного пассажирского лайнера Ил-96-400М передали в цех окончательной сборки. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Первый летный опытный образец самолета Ил-96-400М передан в цех окончательной сборки. В настоящее время завершена стыковка фюзеляжа и консолей крыла. На следующем этапе предстоит монтаж систем управления воздушным судном и установка интерьера», - говорится в сообщении.

Глава дивизиона транспортной авиации ОАК, гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин сообщил, что опытный образец планируется изготовить к концу 2020 года, после чего самолет будет передан для наземных и летных испытаний.

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«Первый полет Ил-96-400М намечен на 2021 год», - напомнил Грудинин.

Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолет для авиалиний средней и большой протяженности. Рассчитан на 300-435 пассажиров и дальность полета 9 тысяч километров. На самолете установлены российские двигатели ПС-90А.

Сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М началась на Воронежском авиационном заводе в ноябре 2018 года.

Ил-96-400М получит более мощные двигатели ПС-90А1. По заверениям разработчика, авиалайнер сможет конкурировать на одном уровне с мировыми аналогами.

Отметим, что Ил-86 и Ил-96 - единственные созданные в нашей стране широкофюзеляжные самолеты (авиалайнеры с двумя проходами между кресел). Кроме того, Россия совместно с Китаем ведет разработку самолета CR929, макет салона которого был представлен на авиасалоне МАКС-2019.