Названы сроки передачи флоту АПЛ «Князь Владимир»

Первую стратегическую атомную подлодку (АПЛ) «Князь Владимир» нового класса «Борей-А» планируют передать в Военно-морской флот РФ до конца января текущего года. Акт приема-передачи будет подписан в ближайшие недели, сообщил 10 января президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Акт приема-передачи первой модернизированной стратегической атомной подводной лодки класса "Борей-А" "Князь Владимир" будет подписан в ближайшие недели. Очень надеюсь, что до конца января лодка будет передана флоту и на ней будет поднят Андреевский флаг», - приводит РИА Новости слова главы ОСК.

В декабре Рахманов сообщил, что Акционерное общество «Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"» завершило испытания подлодки «Князь Владимир» и ведет работу над устранением замечаний.

Подлодки проекта 995 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три «Борея»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к 4-му поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09552) «Борей-А». Отличительные тактико-технические характеристики лодок класса «Борей» и «Борей-А» не разглашаются.