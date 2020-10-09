Пробраться в пекло: «Звезда» показала, как выглядит пожарный танк изнутри

Корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин побывал внутри пожарного танка и показал, как выглядит машина, предназначенная для тушения пожаров. Эта техника использовалась в Рязанской области, когда загорелся склад с боеприпасами.

Пожарные танки смонтированы на танковом шасси. Они применяются военными, когда необходимо подойти поближе к очагу возгорания, поскольку на обычных машинах это делать небезопасно. Пламя тушится с помощью водяной пушки, выпускающей мощную струю воды на десятки метров.

Экипаж пожарного танка надежно защищен броней, кабина, где располагаются люди, герметизирована и теплоизолирована.