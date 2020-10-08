Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

«Длинная гиперзвуковая рука флота»: военный эксперт оценил возможности новейшей ракеты «Цикрон»

Анна Касаткина
05:05 08.10.2020
Эксперт отметил, что «Цикрон» является абсолютно новым оружием, которое невозможно перехватить.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Принятие на вооружение противокорабельной ракеты «Цикрон» гарантирует безопасность России на несколько десятилетий вперед. Таким мнением со «Звездой» поделился директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

Эксперт отметил, что «Цикрон» является абсолютно новым оружием, которое невозможно перехватить – на современном этапе развития науки и техники, пояснил Коротченко, у потенциального противника такой возможности просто нет.

«Это означает, что удар «Цирконами» абсолютно эффективен и средств противодействия в ближайшей перспективе не будет. Это новая, длинная гиперзвуковая рука российского флота. Сам смысл принятия на вооружение этого оружия – гарантированная безопасность Российской Федерации на несколько десятилетий вперед», - сказал он.

Коротченко добавил, что «Цирконы» существенно увеличит возможности российского военно-морского флота, так как поступит на вооружение современных боевых кораблей и подводных лодок.
Пуск ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» состоялся в акватории Белого моря 7 октября. В считанные минуты ракета преодолела 450 километров и поразила цель в Баренцевом море.

Российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета разработана АО «ВПК "НПО машиностроения"» и входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с противокорабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:30 В стране и мире
Видео
МО РФ: интенсивность разрывов снарядов под Рязанью снизилась до одного в 15-25 минут
01:38 В стране и мире
Видео
«Ситуация под контролем»: губернатор Рязанской области оценил обстановку после пожара на складе боеприпасов
03:50 В стране и мире
Видео
Минобороны России нарастило группировку сил и средств для тушения пожара под Рязанью
21:29 В стране и мире
«Надо соблюдать требования, или придется принимать меры»: глава Роспотребнадзора о ситуации с COVID-19
22:34 ОПК
Видео
«Возможность бороться с самым мощным флотом»: военный эксперт о преимуществах ракеты «Циркон»
Популярное
Популярное
Видео
Видел Гитлера и пережил Вторую мировую: в Дарвиновском музее выставили чучело аллигатора Сатурна
Видео
На борту самолета произошла драка из-за отказа пассажира надеть маску
Назван способ узнать назначение звонка без ответа
Видео
Битое стекло и внедорожник: опубликовано новое видео с места ДТП на Кутузовском проспекте
Роман Широков рассказал о своем уголовном деле об избиении арбитра
Видео
Стая диких дельфинов устроила шоу для туристов в Евпатории: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.