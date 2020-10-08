«Длинная гиперзвуковая рука флота»: военный эксперт оценил возможности новейшей ракеты «Цикрон»

Принятие на вооружение противокорабельной ракеты «Цикрон» гарантирует безопасность России на несколько десятилетий вперед. Таким мнением со «Звездой» поделился директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

Эксперт отметил, что «Цикрон» является абсолютно новым оружием, которое невозможно перехватить – на современном этапе развития науки и техники, пояснил Коротченко, у потенциального противника такой возможности просто нет.

«Это означает, что удар «Цирконами» абсолютно эффективен и средств противодействия в ближайшей перспективе не будет. Это новая, длинная гиперзвуковая рука российского флота. Сам смысл принятия на вооружение этого оружия – гарантированная безопасность Российской Федерации на несколько десятилетий вперед», - сказал он.

Коротченко добавил, что «Цирконы» существенно увеличит возможности российского военно-морского флота, так как поступит на вооружение современных боевых кораблей и подводных лодок.

Пуск ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» состоялся в акватории Белого моря 7 октября. В считанные минуты ракета преодолела 450 километров и поразила цель в Баренцевом море.

Российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета разработана АО «ВПК "НПО машиностроения"» и входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с противокорабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран.