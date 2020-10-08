«Первая и единственная»: в академия артиллерийских наук объяснили уникальность «Циркона»

В ближайшее время ни одна страна мира, кроме России, не будет обладать вооружением, подобным противокорабельной гиперзвуковой ракете «Циркон». Об этом «Звезде» рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Это первая и единственная противокорабельная гиперзвуковая ракета, которая доведена уже до госиспытаний и в ближайшее время будет принята на вооружение. В ближайшее время ни одна страна мира, кроме России, такого оружия иметь не будет, в том числе, Соединенные Штаты Америки и Китай», - сказал собеседник.

Сивков отметил, что на вооружении российского флота, судя по опыту принятия других образов оружия и заявлением официальных лиц, «Циркон» появится в течение одного-двух лет. В массовом же порядке она будет применяться через три-четыре года, подчеркнул он.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая АО «ВПК "НПО машиностроения"» и входящая в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо¬корабельными ракетами, так и с противокорабельными ¬ракетами, стоящими на вооружении других стран.