«Дает возможность бороться с самым мощным флотом»: военный эксперт о преимуществах ракеты «Циркон»

«Циркон» - это первая в мире гиперзвуковая противокорабельная ракета, которая может развивать скорость до 10 Махов, то есть скоростей звука. На практике можно сказать, что это около 12 тысяч километров в час. Точные технические характеристики оружия засекречены, уточнил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

«Дальность ее - это 450 километров. Понятно, что в таких пусках не проверяют максимальную дальность. Можно предположить, что максимальная дальность значительно выше. Кроме того, известно, что эта ракета имеет прямоточный воздушный реактивный двигатель, который разгоняет ее до гиперзвуковой скорости», - сказал эксперт телеканалу «Звезда» .

По габаритам и массе, добавил Мураховский, эта ракета укладывается в параметры размещения в универсальном корабельном стрельбовом комплексе 3С14, которым оснащают надводные корабли.

«Это означает, что наш флот получил вооружение, которое способно надежно прорывать любую ПВО и ПРО - как одиночного корабля, так и соединения кораблей. Флот получил возможность бороться с любым, даже самым мощным флотом, любого государства мира», - подчеркнул Мураховский.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов, заявил, что успешные испытания новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» придают уверенности российским дипломатам в США на переговорах о контроле над вооружениями.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая АО «ВПК "НПО машиностроения"», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.