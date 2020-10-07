«Придает уверенности нашим дипломатам»: посол РФ в США оценил запуск «Циркона»

Успешные испытания новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» придают уверенности российским дипломатам в США на переговорах о контроле над вооружениями. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Это напрямую влияет на нашу работу в Вашингтоне. Чувствуешь себя более уверенно, спокойно, комфортно, когда ведешь переговоры с коллегами по проблемам стратегической стабильности, по проблемам контроля над вооружениями», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Также он подчеркнул, что запуск ракеты состоялся именно 7 октября не просто так.

«В день рождения Владимира Владимировича Путина, верховного главнокомандующего, наши оружейники, министерство обороны, Генеральный штаб продемонстрировали такой блестящий результат», - заявил дипломат.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал кадры пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Корабль выполнил стрельбу из Белого моря на дальность 450 километров. Скорость полета ракеты составила более 8 Махов.