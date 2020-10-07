Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

В восемь раз быстрее скорости звука: как прошли первые испытания новейшей ракеты «Циркон»

Иван Линдеманн
Елена Сивонен
18:36 07.10.2020
Дальность полета составила 450 километров. Максимальная высота - 28 километров. Время полета - 4,5 минуты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Кадры испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» в Заполярье сегодня обсуждает весь мир. Видео опубликовало российское Минобороны. Пуск с фрегата «Адмирал Горшков» состоялся в акватории Белого моря. В считаные минуты ракета преодолела 450 километров и поразила цель в Баренцевом море. Владимир Путин назвал это большим событием для России. Об успешных испытаниях Верховному главнокомандующему доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

«Дальность полета ракеты составила 450 километров, максимальная высота - 28 километров. Время полета - 4,5 минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов. После завершения государственных испытаний комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли», - сказал Герасимов.

О разработке «Циркона» Владимир Путин впервые заявил в феврале 2018 года во время послания к Федеральному собранию. Через год намекнул, что работа подходит к завершению, и даже рассказал о технических характеристиках новой ракеты. Дальность стрельбы - тысяча, а в перспективе - полторы тысячи километров. Скорость полета - 8 Махов, это в восемь раз быстрее скорости звука.

«Этап проведения успешного испытания этой ракеты - это большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение наших Вооруженных сил - армии и флота - новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства. За этой работой - мы знаем об этом - огромный труд наших ученых, конструкторов, талантливых рабочих, военных специалистов. Это большой этап в оснащении Вооруженных сил новейшими системами», - сказал президент.

Кадры запуска буквально взрывают информационное пространство по обе стороны океана. Газеты пестрят заголовками о быстроте и смертоносности «Циркона», защиты от которого сегодня просто не существует.

«Сверхбыстрая скорость полета в сочетании с мощной способностью к преодолению системы противовоздушной обороны и малозаметностью дает "Циркону" надежду на то, чтобы стать "козырем" России в вооружении», - говорится в статье китайского издания.

На свой козырь в рукаве в этом году несколько раз намекал Трамп. США готовят свою сверхскоростную «супер-пупер ракету» - это дословная цитата американского президента. Но еще в марте эксперты журнала National Interest признали - в этой гонке у России первое место.

«У Америки нет защиты от российской гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Это давно было целью России», - написали журналисты.

Корабль, с которого запускают ракету, недосягаем для палубной авиации противника. Дальность действия американских самолетов - 800 километров, «Циркон» пролетает тысячу. На запредельной скорости еще и маневрирует. Современные радары и системы ПВО поразить такую цель просто не в состоянии.

«Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять: у нас у самих все есть. Наоборот, считаю необходимым подчеркнуть (и это очень важно): растущая военная мощь России – это надежная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире, что, как известно, было и остается одним из важнейших факторов международной безопасности после Второй мировой войны и до наших дней», - заявлял в послании к Федеральному собранию Владимир Путин.

Преодолевает любую противовоздушную или противоракетную оборону, эффективна против одиночного корабля и авианосной группы, «Циркон» может бороться с любым, даже самым мощным, флотом мира.

«Ракета «Циркон» - это ракета тяжелая. Она способна поражать корабли, относящиеся к первому рангу: авианосцы, крейсера, океанские фрегаты. То есть большие корабли водоизмещением больше 5 тысяч тонн. Вторая особенность циркона состоит в том, что это - ракета стайная, то есть никогда один «Циркон» не полетит к цели, полетят сразу несколько. То есть ракеты могут между собой распределять цели и уничтожать их по приоритетности», - объяснил военный эксперт Алексей Леонков.

После новостей из Москвы в Европе назвали поспешным решение Вашингтона выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:18 Армия
Комиссия МО РФ под руководством Дмитрия Булгакова вылетела к месту пожара в Рязанской области
16:05 В стране и мире
Названа причина крушения Ан-26 под Харьковом
11:49 В стране и мире
Видео
Жена заразившегося коронавирусом Порошенко рассказала об ухудшении его состояния
11:03 В стране и мире
Видео
Путин назвал трагедией события в Нагорном Карабахе
10:18 В стране и мире
Собянин разъяснил указ о введении ограничений из-за COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
Видел Гитлера и пережил Вторую мировую: в Дарвиновском музее выставили чучело аллигатора Сатурна
Видео
На борту самолета произошла драка из-за отказа пассажира надеть маску
Назван способ узнать назначение звонка без ответа
Видео
Битое стекло и внедорожник: опубликовано новое видео с места ДТП на Кутузовском проспекте
Роман Широков рассказал о своем уголовном деле об избиении арбитра
Видео
Стая диких дельфинов устроила шоу для туристов в Евпатории: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.