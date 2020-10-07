Военный эксперт оценил возможности новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» - это следующая ступень развития всего комплекса противокорабельных ракет, которые начали создаваться еще во времена СССР. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал коммерческий директор и военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Тогда было принято решение о том, что мы должны создавать сверхзвуковые противокорабельные ракеты, которые на дальних рубежах должны нивелировать численное преимущество флота НАТО, который тогда по количеству кораблей превышал возможности ВМФ СССР», - отметил он.

Леонков уточнил, что дальнейшее развитие противокорабельных ракет привело к тому, что в начале 2000-х годов в рамках программы создания гиперзвукового оружия развивалось и это направление, потому что было известно, что у зарубежных оппонентов России появляются более совершенные комплексы ПРО, которые устанавливаются на кораблях, и что ракеты «Гранит» и «Оникс» рано или поздно будут достижимы для этих систем.

«Как только американцы заявили о том, что у них была успешно испытана ракета RIM 174, «Циркон» получился своего рода ответом. Мы сделали такую ракету, сбить которую можно только технологиями управляемого гиперзвука. Мы такими технологиями обладаем, а у американцев идут только разработки прототипов, которые увидят свет после 2022 года», - уточнил военный эксперт.

Он отметил, что появление такой ракеты как «Циркон» значительно опередило возможности всех флотов зарубежных оппонентов России, входящих в блок НАТО, в том числе и США.

«Второй момент - теперь она пойдет в серийное производство и начнет поступать на корабельные комплексы, на подводные комплексы в качестве штатного вооружения. Помимо этого, известно следующее - все новые корабли, подводные лодки, способные нести такой вид вооружения, будут оснащаться «Цирконами», благодаря тому, что было создано универсальное пусковое устройство, которое может запускать как «Цирконы», так и, например, «Ониксы» и даже семейство ракет «Калибр». Таким образом, наш флот получает гибкий инструмент, который позволит ему выполнять различные боевые задачи», - сказал Леонков.

При этом одна пусковая установка позволит менять ракетное вооружение в зависимости от выполняемой задачи. А те корабли, которые пройдут модернизацию, также будут переоборудованы под ракету «Циркон».

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая АО «ВПК "НПО машиностроения"», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.

В среду, 7 октября, новейший фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из Белого моря по морской цели, расположенной в Баренцевом море.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что работа над гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» и ее успешное испытание являются большим событием для России.