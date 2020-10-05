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Минобороны начнет получать новые самолеты Ил-112В в 2023 году

Андрей Аркадьев
18:27 05.10.2020
Глава Минпромторга Денис Мантуров посетил Воронежский авиазавод, который выпускает самолеты Ил-112В.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Новые самолеты Ил-112В начнут поступать в Минобороны России в 2023 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Третья и четвертая машины уже заложены в производство, в Министерство обороны Российской Федерации Ил-112В начнет поступать в 2023 году», - сказал глава Минпромторга во время поездки в Воронеж.

Мантуров посетил предприятие дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» - «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», которое осуществляет выпуск дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов Ил-96-300, изготавливает новый пассажирский Ил-96-400М и легкий военно-транспортный самолет Ил-112В.

На площадке ВАСО министр оценил ход реализации масштабного проекта по реконструкции аэродромного комплекса «Придача». По словам Мантурова, реконструкция аэродрома даст возможность возобновить испытательные полеты ИЛ-112В. Кроме того, ВАСО загружен заказами по программам Ил-96 в горизонте пяти лет, добавил глава ведомства.

Проектирование самолета Ил-112В началось в 2002 году, когда Минобороны РФ объявило конкурс на создание легкого военно-транспортного самолета. В этом конкурсе приняли участие «Туполев», АК им. С.В. Ильюшина, ЭМЗ им. В.М. Мясищева, РСК «МиГ» и ОКБ им. Сухого. Также рассматривалось создание транспортного самолета на базе Ан-140.

В марте 2003 года конкурсная комиссия рассмотрела представленные проекты, а 12 августа Владимиру Путину доложили, что проект Ил-112В выиграл конкурс. Ильюшинское КБ приступило к созданию самолета.

При проектировании машины было допущено перетяжеление конструкции. В конце 2018 года главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов сообщил телеканалу «Звезда» о том, что «Ильюшин» ведет работы по снижению веса.

Позже стало известно, что массу удалось снизить на тонну благодаря применению композиционных материалов, усовершенствованию систем и оборудования самолета.

В июне прошлого года на ВАСО началось производство третьего и четвертого Ил-112В. Планировалось, что самолет примет участие в МАКС-2019, однако данное событие не состоялось.

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