МО РФ получило новую партию модернизированных минометов «Сани»

ЦНИИ «Буревестник» (входит в АО «Концерн «Уралвагонзавод» в составе Ростеха) в рамках выполнения ГОЗ в интересах Министерства обороны РФ отгрузил новую партию модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А.

«120-мм модернизированный минометный комплекс 2С12А "Сани" является последователем разработанного ЦНИИ "Буревестник" и принятого на вооружение в 1979 году комплекса 2С12», - отметил директор по производству Владимир Межинский.

Минометный комплекс 2С12А «Сани» предназначен для уничтожения (подавления) навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных открыто и в укрытиях полевого типа, на обратных скатах высот и в глубоких ущельях, в том числе в непосредственной близости к переднему краю обороны.

Благодаря значительной мощности мины, достаточной скорострельности, маневренности, дальности и кучности боя, модернизированный 120-мм минометный комплекс 2С12А способен эффективно и своевременно выполнять различные задачи при ведении боевых действий.