Генеральный конструктор объяснил преимущества новых двигателей для Су-57

Российский истребитель Су-57 вскоре должен будет перейти на двигатели второго этапа, подробнее о характеристиках нового авиадвигателя в программе «Военная приемка» рассказал генеральный конструктор - директор ОКБ им. А. Люльки - филиала ОДК-УМПО Евгений Марчуков.

«Это специально созданный под новый самолет двигатель. Я бы даже сказал, что это поколение 5+, немножко опережающий 5-е поколение, потому что удельные характеристики этого двигателя соответствуют этому поколению. Главное это удельная тяга, удельный расход и удельный вес», - объяснил конструктор.

Также, Евгений Марчуков в разговоре с ведущим программы заявил, что у двигателей второго этапа для самолетов Су-57 нет конкурентов в мире по эффективности удельной тяги и назвал примерное время, на которое рассчитана их эксплуатация.

«Такую удельную тягу не выдает ни один двигатель в мире. Иначе нет смысла (создавать такие мощные авиамоторы, прим. ред.), его же жизненный путь 30-40-50 лет», - пояснил эксперт.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.