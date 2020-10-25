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Внутри - тайна: что известно о новом авиадвигателе для Ту-160М2

Владимир Расходчиков
10:04 25.10.2020
В эфире программы «Военная приемка» был продемонстрирован новейший двигатель для стратегического ракетоносца Ту-160М2, а начальник военного представительства рассказал об его особенностях и отличиях от предшественников.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров посетил предприятие «ОДК-Кузнецов», находящееся в Самаре, где налажено производство современных двигателей для нового стратегического ракетоносца Ту-160М2. Несмотря на запрет съемки внутренних частей двигателя, журналисту удалось поговорить с начальником военного представительства Алексеем Волковым, который объяснил из чего состоит этот уникальный авиамотор.

«Да, двигатель закрытый, но вся его закрытость заключается внутри. Внутри в газовоздушном тракте очень много конструктивных изменений, в частности, изменилась геометрия лопаток профилей, материал из которого изготавливается, количество его на разных ступенях. Двигатель стал более экономичным. Ту-160М2 сможет преодолевать с этим двигателем расстояние еще на 1000 км больше, а на особых режимах и более того», - заявил военнослужащий.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

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